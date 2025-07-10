Неизвестный мужчина с ножом начал угрожать зрителям во время Тур де Франс. В результате инцидента несколько человек пострадали, пишет 24 Канал со ссылкой на Wieleflits.

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Инцидент на турнире

Один из полицейских получил ранения, другому пришлось открыть огонь, чтобы остановить нападавшего. Злоумышленником оказался 21-летний беглец из психиатрической больницы.

Мужчина появился вблизи места финиша этапа, где собралась большая толпа людей и начал угрожать им ножом. К счастью, его все же удалось задержать и доставить в полицейский участок. Пока неизвестно, что ему грозит.

Интересно, что недавно этап Тур де Франс смотрели прямо с кладбища. Болельщики не просто смотрели гонку с территории кладбища, а даже становились на надгробные плиты, чтобы лучше разглядеть, что происходит на трассе.