На Уимблдоне после смерти Жоты согласились нарушить столетнюю традицию
- Уимблдон разрешил теннисистам носить черные повязки в знак траура по погибшему Диогу Жотой и его брату.
Турнир нарушил традиционный белый дресс-код, чтобы почтить память футболиста Ливерпуля и сборной Португалии.
Утром 3 июля футбольный мир всколыхнула трагическая весть. В результате жуткого ДТП погиб Диогу Кошта и его брат.
Организаторы Уимблдона сделали исключение из традиционного белого дресс-кода. Теннисистам позволят теннисистам надевать черные повязки в знак траура, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
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Уимблдон облегчит дресс-код
Всеанглийский клуб, организующий престижный теннисный турнир, сделал важный шаг и разрешил спортсменам выходить на корт в черных повязках. Это решение приняли в знак почтения памяти Диогу Жоты, футболиста Ливерпуля и сборной Португалии, который погиб в страшной аварии вместе со своим братом.
Турнир, имеющий строгие правила дресс-кода, предусматривающие исключительно белую одежду для игроков, ранее практически не отступал от этой традиции.
Интересно. В прошлом году Элина Свитолина вышла на корт Уимблдона с черной лентой на груди в знак почтения памяти погибших из-за обстрела России.
Напомним, что автомобиль Диогу Жоты съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Машину занесло с трассы, после чего она загорелась, шансов выжить было мало.