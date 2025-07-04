Организаторы Уимблдона сделали исключение из традиционного белого дресс-кода. Теннисистам позволят теннисистам надевать черные повязки в знак траура, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Уимблдон облегчит дресс-код

Всеанглийский клуб, организующий престижный теннисный турнир, сделал важный шаг и разрешил спортсменам выходить на корт в черных повязках. Это решение приняли в знак почтения памяти Диогу Жоты, футболиста Ливерпуля и сборной Португалии, который погиб в страшной аварии вместе со своим братом.

Турнир, имеющий строгие правила дресс-кода, предусматривающие исключительно белую одежду для игроков, ранее практически не отступал от этой традиции.

Интересно. В прошлом году Элина Свитолина вышла на корт Уимблдона с черной лентой на груди в знак почтения памяти погибших из-за обстрела России.

Напомним, что автомобиль Диогу Жоты съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Машину занесло с трассы, после чего она загорелась, шансов выжить было мало.