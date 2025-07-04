Організатори Вімблдону зробили виняток із традиційного білого дрес-коду. Тенісистам дозволять тенісистам надягати чорні повʼязки на знак жалоби, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Читайте також Ліверпуль назавжди закріпив 20-й номер за Діогу Жотою після його трагічної загибелі

Вімблдон полегшить дрес-код

Всеанглійський клуб, що організовує престижний тенісний турнір, зробив важливий крок і дозволив спортсменам виходити на корт у чорних пов’язках. Це рішення ухвалили на знак вшанування памʼяті Діогу Жоти, футболіста Ліверпуля і збірної Португалії, який загинув у страшній аварії разом зі своїм братом.

Турнір, що має суворі правила дрес-коду, які передбачають виключно білий одяг для гравців, раніше практично не відступав від цієї традиції.

Цікаво. Торік Еліна Світоліна вийшла на корт Вімблдону з чорною стрічкою на грудях на знак вшанування пам'яті загиблих через обстріл Росії.

Нагадаємо, що автомобіль Діогу Жоти з'їхав з дороги через прокол шини під час обгону. Машину занесло з траси, після чого вона загорілася, шансів вижити було мало.