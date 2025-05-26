Инцидент произошел в понедельник, 26 мая, в британском городе Ливерпуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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