Ты никогда не будешь один, – Клопп отреагировал на ужасное событие в Ливерпуле
- Во время чемпионского парада Ливерпуля неизвестный водитель въехал в толпу фанатов, в результате чего 47 человек пострадали, в том числе 4 ребенка.
Юрген Клопп выразил поддержку пострадавшим через социальные сети, отметив, что его мысли и молитвы с ними.
В понедельник, 26 мая, во время чемпионского парада Ливерпуля произошло трагическое событие. Неизвестный водитель въехал в толпу фанатов "красных", которые праздновали триумф в Английской Премьер-лиге.
В результате инцидента немало людей получили повреждения. Позже местная полиция арестовала водителя автомобиля, который был виновником ДТП во время мероприятия.
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Реакция Клоппа
Юрген Клопп отреагировал на ужасный инцидент, который произошел во время чемпионского парада Ливерпуля, сообщает 24 канал.
Бывший наставник "мерсисайдцев" в инстаграме опубликовал обращение с поддержкой пострадавших.
Моя семья и я опустошены и шокированы. Наши мысли и молитвы вместе со всеми пострадавшими. Ты никогда не будешь один ("You'll Never Walk Alone" – гимн Ливерпуля, – 24 канал),
– написал Клопп.
Отметим, что в результате ДТП пострадали, 47 человек, в том числе 4 ребенка. 27 из них были доставлены в больницу, другим 20 была оказана помощь на месте – без госпитализации.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел замену Тренту Александру-Арнольду, который перешел в Реал.