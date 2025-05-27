Ты никогда не будешь один, – Клопп отреагировал на ужасное событие в Ливерпуле

В понедельник, 26 мая, во время чемпионского парада Ливерпуля произошло трагическое событие. Неизвестный водитель въехал в толпу фанатов "красных", которые праздновали триумф в Английской Премьер-лиге.

В результате инцидента немало людей получили повреждения. Позже местная полиция арестовала водителя автомобиля, который был виновником ДТП во время мероприятия.

Читайте также Автомобиль въехал в толпу фанатов Ливерпуля, которые праздновали чемпионство в АПЛ: видео инцидента

Реакция Клоппа

Юрген Клопп отреагировал на ужасный инцидент, который произошел во время чемпионского парада Ливерпуля, сообщает 24 канал.

Бывший наставник "мерсисайдцев" в инстаграме опубликовал обращение с поддержкой пострадавших.

Моя семья и я опустошены и шокированы. Наши мысли и молитвы вместе со всеми пострадавшими. Ты никогда не будешь один ("You'll Never Walk Alone" – гимн Ливерпуля, – 24 канал),

– написал Клопп.

Отметим, что в результате ДТП пострадали, 47 человек, в том числе 4 ребенка. 27 из них были доставлены в больницу, другим 20 была оказана помощь на месте – без госпитализации.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел замену Тренту Александру-Арнольду, который перешел в Реал.