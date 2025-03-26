Не оправдал надежд: английский клуб летом попрощается с кандидатом в сборную Украины

Украинский форвард Назарий Русин не смог стать игроком основы Сандерленда. Летом "черные коты" собираются избавиться от балласта.

Спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен летом может санкционировать продажу трех игроков, на которых не рассчитывает тренер Режис ле Бри. В список попал украинский форвард "черных котов" Назарий Русин, пишет 24 Канал со ссылкой на Sunderland AFC News.

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Сандерленд избавится от Русина

Зимой Сандерленд отдал Русина в аренду в хорватский Хайдук. Английский клуб надеялся, что форвард сумеет набрать форму и вернет уверенность.

Однако Назарий в семи матчах отметился лишь одним ассистом. Главный тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо дает мало игрового времени украинскому легионеру.

Из-за плохой формы Русина хорватский клуб не собирается активировать опцию выкупа. А это означает, что летом 26-летний футболист вернется в Сандерленд, где на него тоже не рассчитывают.

К слову. Главный тренер сборной Украины вызывал на сборы Назария Русина, когда он подписал контракт с Сандерлендом. Однако нападающий не получил возможность дебютировать за "сине-желтых".

Напомним, что Назарий Русин присоединился к Сандерленду в начале сентября 2025 года. "Черные коты" заплатили Заре за трансфер форварда 2,5 миллиона евро. За все время Русин сыграл за Сандерленд 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

По данным Transfermarkt, стоимость Русина составляет 1,5 миллиона евро. В услугах нападающего были заинтересованы несколько клубов УПЛ, но Назарий не рассматривал вариант с возвращением в Украину.