Таинственный бизнесмен-миллиардер переписал свое состояние на звезду Сантоса и сборной Бразилии Неймара. Футболист получит в наследство один миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Terra.

Кто завещал Неймару миллиард долларов?

По информации источника, завещание оформил 31-летний бизнесмен из города Порту-Алегри. Подписание документов состоялось 12 июня 2025 года в присутствии нотариуса и двух свидетелей.

Бизнесмен назвал Неймара-младшего своим единственным наследником. О нем известно, что ему 31 год, он не имеет детей и семьи. В наследство входят инвестиции, доли в компаниях и недвижимость. Свое имя он попросил не разглашать.

Интересно, что бизнесмен ни разу не виделся с Неймаром. Свое решение он объяснил духовной близостью.

Мне нравится Неймар, я очень отождествляю себя с ним. Он не эгоистичный, что является редкостью в наши дни. Его связь с отцом очень напоминает мне ту, которая была у меня с моим,

– рассказал бизнесмен.

Представители Неймара отреагировали на информацию о неожиданном наследстве. Пресс-служба футболиста сообщила, что не получала ни одного документа.

Какое состояние Неймара?

На протяжении футбольной карьеры Неймар был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Состояние бразильской суперзвезды оценивают примерно в один миллиард долларов.

В саудовском Аль-Хиляле Неймар зарабатывал космические 156 миллионов долларов в год.

В 2025 году 33-летний футболист вернулся в родной Сантос. В этом сезоне он успел сыграть 20 матчей во всех турнирах и забить 6 голов.

В Сантосе зарплата Неймара составляет 482 тысячи евро в год, или 5,8 миллиона евро в год.

