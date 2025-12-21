"Была ошеломлена": невеста Роналду рассказала о невероятно дорогом подарке от футболиста

Криштиану Роналду длительное время находится в отношениях со своей избранницей Джорджиной Родригес. Пара воспитывает пятерых детей и в августе португалец наконец сделал любимой предложение.

Она ответила "да" и сейчас пара готовится к свадьбе. Невеста звездного футболиста рассказала о невероятно ценном подарке, который получила по этому поводу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Elle.

Читайте также Алиев рассказал, как в один момент Егова открыл глаза его партнеру по сборной Украины

Что Джорджина рассказала о подарке Роналду?

Она призналась, что получила шикарное кольцо от легендарного нападающего на их свадьбу и это стало для нее настоящим шоком. По словам модели, она не сразу даже осознала, что именно ей вручил избранник после почти десяти лет отношений.

На нем самый большой бриллиант весит около 35 каратов, а еще размещены 37 меньших драгоценных камней – каждый по одному карату. Приблизительная стоимость кольца достигает около пяти миллионов долларов.

Родригес отметила, что момент предложения и сам подарок застали ее врасплох. 31-летняя девушка долго не могла прийти в себя после увиденного и не сразу оценила масштаб полученного украшения.

Это было последнее, о чем я думала в тот момент. Мне понадобилось много времени, чтобы осознать тот огромный камень, который он мне подарил. Я была так поражена, что оставила его в комнате и только на следующий день открыла при дневном свете,

– призналась Джорджина.



Обручальное кольцо Джорджины, которое подарил Роналду / Фото из соцсетей девушки

К слову. В ноябре стало известно, когда и где пара собирается праздновать свадьбу. Это должно произойти после окончания чемпионата мира-2026.

Отметим, что накануне был опубликован список лучших футболистов современности. Неожиданно в топ-100 не нашлось места для Криштиану.

Что известно об отношениях Роналду и Родригес?

Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году. Они познакомились в магазине Gucci в Мадриде, где девушка работала.

Звездная пара впервые появилась на публике в октябре 2017 года во время церемонии награждения FIFA Football Awards. Тогда Роналду получил награду лучшего футболиста.

У пары есть двое общих детей: 8-летняя Алана Мартина и 3-летняя Белла Эсмеральда. Кроме того, у Роналду есть сын Криштиану-младший, который уже выступает за юношескую сборную Португалии. А также близнецы Ева и Матео, которые родились в июне 2017 года от суррогатной матери.

Напомним, что сейчас Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср. В нынешнем сезоне 40-летний португалец провел на клубном уровне 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи (данные Transfermarkt).