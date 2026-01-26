Бывший тренер Динамо и сборной Украины оценил перспективы Шапаренко в Жироне

Николай Шапаренко подписал пятилетний контракт с Динамо. Несмотря на новое соглашение полузащитника с "бело-синими", слухи о его возможном трансфере остаются.

Среди главных претендентов на 27-летнего футболиста есть Жирона, которая давно следит за ним. Бывший тренер Динамо и сборной Украины в комментарии 24 канала оценил перспективы Шапаренко в испанском клубе.

Что сказал Сабо о шансах Шапаренко в Жироне?

Выдающийся наставник отметил, что футболисты едут в Европу, в частности из-за войны в Украине, но он не знает, сможет ли Шапаренко проявить себя там.

Дело в том, что наши ребята, которые играют за Шахтер, Динамо, они мечтают поехать в Европу или где-нибудь, чтобы не оставаться в Украине, где идет война, поэтому нормально. Однако, заиграет ли он там, я не знаю, футболисты едут, но там проявляют себя не очень,

– сказал Сабо.

Напомним, что ранее легенда Динамо высказался о новом соглашении Шапаренко с киевлянами. Он считает, что в клубе специально продлили контракт с футболистом.

Что известно о трансферных слухах относительно Шапаренко?