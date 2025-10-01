Во вторник, 30 сентября, состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов по футболу. Всего было сыграно девять поединков и в двух из них произошли знаменательные события.

Во встрече Кайрат – Реал хет-триком отметился Килиан Мбаппе, а в составе Баварии против Пафоса сыграл Мануэль Нойер. Это позволило этим футболистам подняться в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Stats Foot.

Какие достижения покорились Мбаппе на Нойеру?

Три гола французского форварда помогли "сливочным" одержать победу со счетом 5:0. После этого звездный форвард Реала вышел на шестое место в гонке бомбардиров за всю историю турнира.

Сейчас в его активе 60 забитых мячей в самом престижном международном клубном турнире. Он приблизился к легендарному Раулю, который замыкает пятерку.

Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ

Криштиану Роналду – 140 голов; Лионель Месси – 129; Роберт Левандовский – 105; Карим Бензема – 90; Рауль – 71.

Также свою позицию в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов улучшил Мануэль Нойер. Он после победы над Пафосом (5:1) имеет в своем активе 152 поединка в турнире и по этому показателю теперь делит пятое и шестое место (данные Transfermarkt).

Игроки с наибольшим количеством матчей в ЛЧ

1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) – 183;

2. Икер Касильяс (Реал, Порту) – 177;

3-4. Лионель Месси (Барселона, ПСЖ) – 163;

3-4. Томас Мюллер (Бавария) – 163;

5-6. Карим Бензема (Лион, Реал) – 152;

5-6. Мануэль Нойер (Шальке, Бавария) – 152.

Напомним, что впервые за 20 лет ни один украинский клуб не попал в основной раунд Лиги чемпионов. Единственными представителями УПЛ в еврокубках станут Динамо и Шахтер, которые впервые будут играть в Лиге конференций. Свои первые матчи они проведут 2 октября против Кристал Пэлас и Абердина соответственно.

