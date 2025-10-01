У вівторок, 30 вересня, відбулися перші матчі другого туру Ліги чемпіонів з футболу. Всього було зіграно дев'ять поєдинків і у двох з них сталися визначні події.

У зустрічі Кайрат – Реал хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, а у складі Баварії проти Пафоса зіграв Мануель Ноєр. Це дозволило цим футболістам піднятися в рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Stats Foot.

Які досягнення підкорилися Мбаппе на Ноєру?

Три голи французького форварда допомогли "вершковим" здобути перемогу з рахунком 5:0. Після цього зірковий форвард Реала вийшов на шосте місце в гонці бомбардирів за всю історію турніру.

Наразі в його активі 60 забитих м'ячів у найпрестижнішому міжнародному клубному турнірі. Він наблизився до легендарного Рауля, який замикає п'ятірку.

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ

Кріштіану Роналду – 140 голів; Ліонель Мессі – 129; Роберт Левандовський – 105; Карім Бензема – 90; Рауль – 71.

До слова. Перед матчем Кайрат – Реал в мережі активно обговорювали жахливий стан санвузла на стадіоні в Алмати. Журналіст опублікував відео з туалету й воно стало вірусним і предметом жвавої дискусії.

Також свою позицію в рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів покращив Мануель Ноєр. Він після перемоги над Пафосом (5:1) має у своєму активі 152 поєдинки в турнірі й за цим показником тепер ділить п'яте та шосте місце (дані Transfermarkt).

Гравці з найбільшою кількістю матчів у ЛЧ

1. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) – 183;

2. Ікер Касільяс (Реал, Порту) – 177;

3-4. Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ) – 163;

3-4. Томас Мюллер (Баварія) – 163;

5-6. Карім Бензема (Ліон, Реал) – 152;

5-6. Мануель Ноєр (Шальке, Баварія) – 152.

Нагадаємо, що вперше за 20 років жоден український клуб не потрапив в основний раунд Ліги чемпіонів. Єдиними представниками УПЛ у єврокубках стануть Динамо та Шахтар, які вперше гратимуть у Лізі конференцій. Свої перші матчі вони проведуть 2 жовтня проти Крістал Пелес та Абердіна відповідно.

