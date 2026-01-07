Издание Bild сообщило, что якобы норвежские прыгуны с трамплина делали инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы временно увеличить себе половой орган. К таким медицинским методам норвежцы обращались перед измерением для определения размера костюма на новый сезон, передает 24 Канал.

В чем обвиняют норвежских прыгунов?

Стало известно, что всех спортсменов обследуют 3D-сканером, чтобы определить точку в нижней части гениталий, который и становится ориентиром для подбора размера костюма. Увеличение члена вроде бы помогает спортсменам выбрать больший по площади костюм и получить дополнительное преимущество во время соревнований, получив лучший результат.

Интересно, что врач Камран Карим назвал такой метод не слишком эффективным и безопасным. Он заверил, что инъекции гиалуроновой кислоты или парафина позволяют увеличить член только визуально, но не добавляет ему длины.

Инъекции гиалуроновой кислоты или парафина дают только временное визуальное увеличение, фактической длины это не добавляет, и процедура опасна,

– объяснил врач.

Впоследствии в прыжках с трамплина могут изменить методы замену костюмов на весь сезон.

FIS опровергла обвинения в сторону норвежцев?

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опровергла информацию о том, что норвежские спортсмены по прыжкам с трамплина могут делать инъекции для увеличения пениса перед измерениями костюмов.

"Я отрицаю, что были какие-либо попытки увеличить гениталии с помощью видимых вспомогательных средств. Во время измерений присутствует медицинский персонал, который очень тщательно все проверяет", – ответил менеджер по экипировке FIS Матиас Хафеле.

Как норвежский прыгун отреагировал на скандал?

29-летний Халвор Эгнер Гранеруд отреагировал на скандал, в который попал он и другие норвежские прыгуны с трамплина. Многократный призер чемпионата мира заверил, что считал такой метод полной ерундой.

Он объяснил, что перед сезоном делает аватар, а сканер устанавливает точку, где находит шаг спортсмена. Гранеруд добавил, что принципе размер полового органа не должен иметь какое-то особое значение. Халвор заявил, что колоть что-то в пенис звучит немного странно.

Титулованный прыгун рассказал, что во время осмотра врач проверяет на наличие искусственного пениса, а о таких инъекциях слышит впервые от издания Bild.

Мне очень редко измеряют пенис. Это то, что я делал только самостоятельно, на самом деле. Я предполагаю, что они спекулируют на тему сканирования тела перед началом сезона. И это правда: лучше быть хорошо разогретым, чем немного замерзшим, когда делаешь это измерение. Это может быть правдой,

– цитирует слова норвежца портал Dagbladet.

Гранеруд является трехкратным серебряным призером чемпионата мира (2021, 2023) и чемпионом и обладателем "серебра" ЧМ по полетам на лыжах (2020).

Отметим, что в боксе тоже есть случаи, когда боксеры прибегают к неординарным методам. К примеру, Майк Тайсон применял искусственный пенис и мочу своих родных, чтобы обмануть офицеров по допинговому контролю.