Видання Bild повідомило, що нібито норвезькі стрибуни із трампліна робили ін'єкції гіалуронової кислоти, аби тимчасово збільшити собі статевий орган. До таких медичних методів норвежці звертались перед вимірюванням для визначення розміру костюма на новий сезон, передає 24 Канал.

У чому звинувачують норвезьких стрибунів?

Стало відомо, що усіх спортсменів обстежують 3D-сканером, щоб визначити точку у нижній частині геніталій, який і стає орієнтиром для підбирання розміру костюма. Збільшення члена начебто допомагає спортсменам обрати більший за площею костюм та отримати додаткову перевагу під час змагань, отримавши кращий результат.

Цікаво, що лікар Камран Карім назвав такий метод не надто ефективним та безпечним. Він запевнив, що ін'єкції гіалуронової кислоти чи парафіну дозволяють збільшити член лише візуально, але не додає йому довжини.

Ін'єкції гіалуронової кислоти або парафіну дають тільки тимчасове візуальне збільшення, фактичної довжини це не додає, і процедура небезпечна,

– пояснив лікар.

Згодом у стрибках із трампліна можуть змінити методи заміну костюмів на увесь сезон.

FIS заперечила звинувачення у бік норвежців?

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) заперечила інформацію про те, що норвезькі спортсмени зі стрибків із трампліна можуть робити ін’єкції для збільшення пеніса перед вимірами костюмів.

"Я заперечую, що були будь-які спроби збільшити геніталії за допомогою видимих допоміжних засобів. Під час вимірювань присутній медичний персонал, який дуже ретельно все перевіряє", – відповів менеджер з екіпірування FIS Матіас Хафеле.

Як норвезький стрибун відреагував на скандал?

29-річний Халвор Егнер Гранеруд відреагував на скандал, у який потрапив він та інші норвезькі стрибуни із трампліна. Багаторазовий призер чемпіонату світу запевнив, що вважав такий метод повною нісенітницею.

Він пояснив, що перед сезоном робить аватар, а сканер встановлює точку, де знаходить крок спортсмена. Гранеруд додав, що принципі розмір статевого органу не повинен мати якесь особливе значення. Халвор заявив, що колоти щось у пеніс звучить трохи дивно.

Титулований стрибун розповів, що під час огляду лікар перевіряє на наявність штучного пеніса, а про такі ін'єкції чує вперше від видання Bild.

Мені дуже рідко вимірюють пеніс. Це те, що я робив тільки самостійно, насправді. Я припускаю, що вони спекулюють на тему сканування тіла перед початком сезону. І це правда: краще бути добре розігрітим, ніж трохи змерзлим, коли робиш це вимірювання. Це може бути правдою,

– цитує слова норвежця портал Dagbladet.

Гранеруд є триразовим срібним призером чемпіонату світу (2021, 2023) та чемпіоном і володарем "срібла" ЧС із польотів на лижах (2020).

Відзначимо, що у боксі теж є випадки, коли боксери вдаються до неординарних методів. До прикладу, Майк Тайсон застосовував штучний пеніс та сечу своїх рідних, аби обманути офіцерів із допінгового контролю.