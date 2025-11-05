Сборная Украины получила новую эксклюзивную форму накануне чемпионата мира-2026

Сборная Украины по футболу готовится к решающим матчам в отборе на ЧМ-2026. Накануне ноябрьских игр УАФ решила порадовать фанатов обновкой.

Организация публично представила новую эксклюзивную форму для сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ. Именно в ней наша команда должна сыграть в ближайших матчах.

К теме Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

В какой форме будет играть сборная Украины?

Недавно ресурс Opaleak уже показывал фото новой экипировки от Adidas. Теперь же УАФ официально презентовала форму команды на ближайший цикл.

Пока что фанаты увидели лишь домашний комплект, который традиционно выполнен в желтом цвете. Футболка будет иметь синие вставки, традиционные для Adidas полоски и оригинальный графический орнамент.

На обратной стороне под воротничком фигурирует надпись "Украина". Ранее сообщалось, что УЕФА запретил размещение слогана "Украина превыше всего" на новой форме.

Однако ФИФА позволяет этот лозунг, поэтому, вероятно, он еще появится на экипировке. Ожидается, что в этой форме сборная Украины сыграет в следующем году на ЧМ-2026, если пройдет квалификацию.

Читайте также Топ-10 безумных голов Ярмоленко, которые сводили с ума фанатов сборной Украины

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026