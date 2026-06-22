Мировой рекорд в Аргентине: Месси установили самый большой в мире памятник

В аргентинской Патагонии торжественно открыли самый высокий в мире памятник, посвященный футболисту. 26-метровая скульптура капитана сборной Аргентины Лионеля Месси официально побила предыдущий мировой рекорд – 21-метровую статую нападающего в индийской Калькутте.

Скульптура увековечила триумф Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист изображён в форме национальной сборной рядом с Кубком мира. На его груди видны три звезды, символизирующие все три мировых титула "альбиселесте", пишет MARCA.

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Как выглядит новая статуя Месси?

Этот монумент расположен в городе Кутраль-Ко, что в аргентинской провинции Неукен, на пересечении национальной трассы № 22 и улицы Мануэля Савио. Сооружение впечатляет своими масштабами: его высота достигает 26 метров, а общий вес составляет более 70 тонн.

В основе конструкции лежит прочный стальной каркас, надежно покрытый несколькими слоями бетона. Автором этого масштабного проекта стал местный скульптор-самоучка Альдо Бероиса. Создание памятника длилось целый год, в течение которого художник плодотворно сотрудничал со строительными бригадами и активными жителями города.

BREAKING: A 26-meter, 70-ton Lionel Messi statue has been built in Argentina.



The love for Messi in his homeland knows no limits. pic.twitter.com/6aYvtzM5e3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026

В муниципалитете это событие уже назвали историческим для города. Во время церемонии открытия мэр Кутраль-Ко подчеркнул, что гигантский монумент станет одним из главных символов региона и должен привлечь путешественников из разных стран.

Презентация вызвала масштабный ажиотаж. На мероприятие съехались сотни жителей провинции, туристов и футбольных болельщиков с аргентинскими флагами и в культовых бело-голубых футболках национальной сборной.

Как Аргентина выступает на чемпионате мира этого года?