Буткевич засветился на скандальных "пленках Миндича": что говорили о президенте Полесья
- Президент Полесья Геннадий Буткевич фигурирует в скандальных "пленках Миндича".
- Его фамилия обсуждается в контексте залога за экс-министра Алексея Чернышова.
Президент Полесья Геннадий Буткевич является одной из важных персон в украинском футболе. Бизнесмен активно инвестирует деньги в житомирский клуб.
При этом ранее Буткевич максимально отдаленно держался от политики в публичных проявлениях. Но по сообщению "Украинской правды", президент Полесья мог стать частью громкого коррупционного скандала.
Что говорил Шефир о Буткевиче?
Недавно издание опубликовало очередные резонансные пленки с участием Тимура Миндича. На них бизнесмен проводил разговор с бывшим помощником президента Украины Сергеем Шефиром.
Собственно во время него Шефир несколько раз назвал фамилию Буткевича. Она фигурировала в основном в контексте внесения залога за экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Сумма составляет 120 миллионов гривен.
- Сергей Шефир: "Буткевич возвращается и завтра я с ним поговорю. Мне надо разобраться. Не думаю, что Буткевич захочет официально участвовать. Вообще, конечно, ситуация очень плохая".
- Сергей Шефир: "С Буткевичем еще не разговаривал. Он сегодня в 7 возвращается. В офисе мне неудобно. Я просто уже успокоился, что мне Олег говорит".
- Сергей Шефир: "Завтра с Буткевичем встречусь, но до этого надо с Лешей поговорить, что он. Слава Богу, Буткевич был в командировке и ничего им не сказал. А то мне Леша звонил и говорит: "Сказали Буткевича". А вчера говорит: "Ну, звучало это имя". Я говорю: "Ну, Леша, у меня пока мандата нет, я не могу".
Эти пленки датированы еще летом 2025 года, а собеседники на них разговаривали на русском языке. Отметим, что в отношении Чернышова было открыто расследование о возможной коррупции в строительной сфере.
Потенциально это могло причинить ущерб на 1 миллиард гривен. Ранее сообщалось, что Буткевич попал в топ-100 бизнесменов Украины в 2025 году.
Что известно о "пленках Миндича"?
- В ноябре 2025 года НАБУ провело обыски у Миндича по делу о масштабной коррупции, в частности о влиянии на деятельность компании Энергоатом. Тимур выехал из Украины как раз накануне обысков.
- В декабре 2025-го Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сам он сейчас находится в Израиле, по данным Центра противодействия коррупции.
- Его подозревают в организации коррупционных схем в энергетической сфере. Офис Генерального прокурора передал в Израиль часть материалов уголовного дела и запросил экстрадицию Тимура.
- Бизнесмен также известен как бывший совладельца студии "Квартал 95", который ранее был близким другом Владимира Зеленского. Также в деле фигурирует другой бизнесмен Александр Цукерман, который также находится в Израиле.