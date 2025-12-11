Динамо ищет нового наставника: почему Суркисы отказали экс-тренеру Реала, который выигрывал ЛЧ

Киевское Динамо проваливает сезон 2025 –2026. Команда уже успела сменить главного тренера после серии неудач.

В конце ноября клуб уволил с поста наставника Александра Шовковского. Произошло это после поражения от Омонии в Лиге конференций, после чего руководители "бело-синих" занялись поиском нового тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.

Почему Беттони не возглавил Динамо?

Одним из кандидатов был французский специалист Давид Беттони. Француз наиболее известен по работе в штабе Зинедина Зидана в Реале, с которым мадридцы выиграли аж три Лиги чемпионов.

Давид еще в августе был в стане Динамо и наблюдал на тренировочным процессом. Сообщается, что братья Суркисы интересовались его кандидатурой на замену Шовковского.

Впрочем, требования Беттони не устроили руководителей киевлян. Сообщается, что француз запросил серьезные кадровые изменения в команде и аж семь трансферов "на вход".

Именно это не устроило Суркисов, поэтому Давид так и не возглавит Динамо. Пока же исполняющим обязанности наставника главной команды является Игорь Костюк, который руководил U-19. ТаТоТаке сообщало, что нового тренера руководители клуба выберут во время зимней паузы.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?