"Он уже не самый молодой": легенда Карпат назвал замену Реброву в сборной Украины
- Михаил Кополовец считает, что Мирон Маркевич может стать новым главным тренером сборной Украины из-за его опыта и харизмы.
- По мнению легенды Карпат, почтенный возраст не помешает Мирону Богдановичу.
Бывший вингер Карпат, Говерлы и Миная Михаил Кополовец поделился видением имени будущего главного тренера сборной Украины. Он остановился на довольно популярной кандидатуре.
После отставки Сергея Реброва активизировались обсуждения того, кто же следующим возглавит сборную Украины. В интервью сайту "Украинский футбол" Михаил Кополовец рассказал, что хотел бы видеть в этой роли Мирона Маркевича.
К теме Не только Маркевич: главные претенденты на место Реброва в сборной Украины
Какие аргументы у Кополовца?
По его мнению, 75-летний тренер имеет полный набор характеристик, чтобы помочь команде.
Мне нравится Мирон Богданович Маркевич, да, он уже не самый молодой тренер. Очень харизматичный, легендарный, опытный, авторитетный специалист, который, я считаю, на этом этапе мог бы немного что-то помочь,
– сказал Кополовец.
Отметим, что в начале апреля известный футбольный эксперт Виктор Вацко в своем ютуб-канале уверял – о Мироне Богдановиче не забыли в УАФ.
Положительно о вероятности такого назначения отзывался и бывший тренер сборной Йожеф Сабо. В комментарии 24 Каналу он рассказал, что национальной команде нужен наставник с опытом вроде Мирона Маркевича.
Какова история взаимоотношений Мирона Маркевича и сборной Украины?
- Он уже был главным тренером сборной Украины в 2010 году, когда "сине-желтые" готовились к участию в Евро-2012.
- Во главе сборной Мирон Богданович провел четыре товарищеских матча: три победы и одна ничья. В период с 2016-го по 2021 год Маркевич был Председателем Комитета национальных сборных команд УАФ.
- На днях сам 75-летний специалист заявил, что с ним пока не контактировали относительно возможного назначения.