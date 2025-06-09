Приближение Свитолиной к топ-10 и рекорд Стародубцевой: рейтинг WTA после Ролан Гаррос-2025

В понедельник, 9 июня, женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Самым статусным среди них несомненно был Открытый чемпионат Франции.

Украину в одиночном разряде на нем представляли шесть теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы одержала четыре победы на турнире. Она остановилась в двух шагах до финала, уступив экс-первой ракетке мира Иге Швентек. Такой результат позволил звездной украинской спортсменке подняться на 13 место в мировом рейтинге.

Также хорошо выступила в Париже Юлия Стародубцева. Она впервые в карьере пробилась в 1/16 финала на соревнованиях серии Grand Slam, благодаря чему поднялась на рекордную для себя 67 строчку.

До этой же стадии дошла и Даяна Ястремская. Одесситка также смогла спрогрессировать и поднялась на три позиции в рейтинге.

Во втором круге прекратила свое выступление на Ролан Гаррос Ангелина Калинина. Она уступила главной сенсации турнира Луа Буассон, но, несмотря на это, смогла вернуться в топ-100.

Раньше всех покинули соревнования Марта Костюк и Анастасия Соболева, которые не смогли пробиться в 1/32 финала. Из-за этого киевлянка потеряла одну позицию, а уроженка Днепра, для которой это было дебютное выступление в основной сетке "мэйджора", несколько поднялась в рейтинге.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

13. Элина Свитолина – 3035 очков (+1 позиция)

26. Марта Костюк – 1736 (-1)

45. Даяна Ястремская – 1159 (+3)

67. Юлия Стародубцева – 924 (+14)

96. Ангелина Калинина – 708 (+17)

151. Дарья Снигур – 485

202. Александра Олейникова – 351 (+15)

244. Анастасия Соболева – 306 (+12)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, которая в финале уступила ближайшей преследовательнице Коко Гофф, а десятку замыкает Эмма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10