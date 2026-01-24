Украинцы вынуждены выживать в тяжелых условиях при суровой зимней погоде. К сожалению, среди пострадавших оказался и легендарный экс-игрок Динамо Йожеф Сабо, сообщает Sport.ua.

Какая ситуация в Киеве?

Бывший футболист рассказал о тяжелых условиях, в которых он вынужден жить из-за российских атак. 85-летний Сабо отметил, что не имеет возможности смотреть футбол из-за отсутствия электричества.

Следить с футбольными событиями в полной мере сейчас возможности нет, отсутствует свет. Отопления и воды также нет. Хорошо, что сын в Киеве. Он приносит мне воду, а также берет мой телефон, куда-то едет и заряжает его. Что тут скажешь... Живем дальше и ждем, что все же победим врага. А пока война продолжается,

– отметил Йожеф.

При этом легенда Динамо поднял и важный политический вопрос о помощи Украине со стороны партнеров. Сабо упрекнул европейцев, которые отказываются защищать украинское небо от российских ракет и беспилотников.

Что Сабо сказал о Трампе?

Также Йожеф обратился и к президенту США Дональду Трампу. Бывший футболист удивлен недостаточной поддержкой со стороны главы Белого дома.

Столько было разговоров о том, что нам Европа поможет закрыть воздушное пространство. Как это до сих пор не закрыли? А что касается Трампа, то даже не знаю, что он хочет. Может, думает, что когда умрет, то все с собой заберет и где-то "там" будет купаться в деньгах. Он знает, что украинцев ежедневно убивают. Так помоги. Непросто сейчас нам. А тут еще и морозы донимают,

– высказался экс-динамовец.

Ранее Сабо высказал свое мнение о завершении карьеры Андрея Ярмоленко. По мнению экс-тренера Динамо, вингер должен вешать бутсы на гвоздь и заниматься тренерской или административной деятельностью.

Что известно о Йожефе Сабо?