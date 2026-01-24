Українці змушені виживати у важких умовах при суворій зимовій погоді. На жаль, серед постраждалих опинився і легендарний ексгравець Динамо Йожеф Сабо, повідомляє Sport.ua.

Яка ситуація у Києві?

Колишній футболіст розповів про важкі умови, в яких він вимушений жити через російські атаки. 85-річний Сабо зазначив, що не має змоги дивитися футбол через відсутність електрики.

Слідкувати з футбольними подіями повною мірою зараз змоги нема, відсутнє світло. Опалення і води також немає. Добре, що син у Києві. Він приносить мені воду, а також бере мій телефон, кудись їде та заряджає його. Що тут скажеш… Живемо далі та чекаємо, що все ж таки переможемо ворога. А поки що війна триває,

– зазначив Йожеф.

При цьому легенда Динамо підняв і важливе політичне питання про допомогу Україні з боку партнерів. Сабо дорікнув європейцям, які відмовляються захищати українське небо від російських ракет та безпілотників.

Що Сабо сказав про Трампа?

Також Йожеф звернувся і до президента США Дональда Трампа. Колишній футболіст здивований недостатньою підтримкою з боку очільника Білого дому.

Стільки було розмов про те, що нам Європа допоможе закрити повітряний простір. Як це досі не закрили? А що стосується Трампа, то навіть не знаю, що він хоче. Може, думає, що коли помре, то все із собою забере та десь "там" буде купатися у грошах. Він знає, що українців щодня вбивають. Так допоможи. Непросто зараз нам. А тут ще й морози дошкуляють,

– висловився ексдинамівець.

Раніше Сабо висловив свою думку про завершення кар'єри Андрія Ярмоленка. На думку екстренера Динамо, вінгер має вішати бутси на цвях і займатися тренерською або адміністративною діяльністю.

