Легенда Динамо эмоционально обратился к Трампу из-за отсутствия света и тепла в Киеве
- Йожеф Сабо рассказал о ситуации в Киеве со светом и отоплением после обстрелов.
- Легенда Динамо обратился к Дональду Трампу с критикой из-за недостаточной поддержки Украины.
Российские террористы продолжают обстреливать украинские города и издеваться над гражданским населением. Из-за атак врага немало домов в Киеве остались без света и отопления.
Украинцы вынуждены выживать в тяжелых условиях при суровой зимней погоде. К сожалению, среди пострадавших оказался и легендарный экс-игрок Динамо Йожеф Сабо, сообщает Sport.ua.
Какая ситуация в Киеве?
Бывший футболист рассказал о тяжелых условиях, в которых он вынужден жить из-за российских атак. 85-летний Сабо отметил, что не имеет возможности смотреть футбол из-за отсутствия электричества.
Следить с футбольными событиями в полной мере сейчас возможности нет, отсутствует свет. Отопления и воды также нет. Хорошо, что сын в Киеве. Он приносит мне воду, а также берет мой телефон, куда-то едет и заряжает его. Что тут скажешь... Живем дальше и ждем, что все же победим врага. А пока война продолжается,
– отметил Йожеф.
При этом легенда Динамо поднял и важный политический вопрос о помощи Украине со стороны партнеров. Сабо упрекнул европейцев, которые отказываются защищать украинское небо от российских ракет и беспилотников.
Что Сабо сказал о Трампе?
Также Йожеф обратился и к президенту США Дональду Трампу. Бывший футболист удивлен недостаточной поддержкой со стороны главы Белого дома.
Столько было разговоров о том, что нам Европа поможет закрыть воздушное пространство. Как это до сих пор не закрыли? А что касается Трампа, то даже не знаю, что он хочет. Может, думает, что когда умрет, то все с собой заберет и где-то "там" будет купаться в деньгах. Он знает, что украинцев ежедневно убивают. Так помоги. Непросто сейчас нам. А тут еще и морозы донимают,
– высказался экс-динамовец.
Ранее Сабо высказал свое мнение о завершении карьеры Андрея Ярмоленко. По мнению экс-тренера Динамо, вингер должен вешать бутсы на гвоздь и заниматься тренерской или административной деятельностью.
Что известно о Йожефе Сабо?
- Отметим, что Сабо является этническим венгром. Футболист родился в 1940 году в Ужгороде, который на тот момент находился в составе Венгрии.
- Йожеф успел поиграть за ужгородский Спартак, луганскую Зарю, а также киевское и московское Динамо. Наибольшего успеха он достиг именно в столице Украины.
- За Динамо Киев Сабо поиграл с 1959 по 1969 годы и забил 49 голов в 278 матчах согласно данным Transfermarkt. Также Йожеф имел насыщенную тренерскую карьеру, в ходе которой возглавлял Зарю, Днепр, сборную Украины и аж пять раз киевское Динамо.
- Четыре раза Сабо делал "бело-синих" чемпионами Украины. Недавно экс-тренер киевлян сделал громкое заявление, что игроки Динамо сдавали матчи в этом сезоне.