Имя Олега Блохина давно стало символом украинского футбола. Впрочем, за блестящей карьерой обладателя "Золотого мяча" скрывается немало историй, которые хорошо показывают абсурды советской системы и путь легенды к мировому признанию, передает 24 Канал.

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Как наказывали Блохина за отсутствие голов?

Даже статус одного из лучших футболистов Европы не защищал Блохина от советской бюрократии. Легендарный нападающий рассказывал, что его дважды лишали звания заслуженного мастера спорта СССР из-за якобы недостаточной результативности в матчах за сборную.

По словам Блохина, руководители и тренеры жаловались спортивному начальству, что форвард перестал забивать. Однажды это произошло после трехмесячной безголевой серии в сборной, хотя команда проводила только один матч в месяц. Впоследствии звание ему возвращали, однако сам факт такого наказания стал ярким примером советских реалий.

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Особенно странно это выглядит на фоне его достижений. Блохин остается лучшим бомбардиром и рекордсменом по количеству матчей в составе сборной СССР, забив 42 гола в 112 поединках.

Из-за офицерского звания едва не сорвался трансфер в Австрию

В конце карьеры Блохин получил возможность поиграть за рубежом. В 1988 году он перешел из киевского Динамо в австрийский Форвертса, но выезд из Советского Союза оказался непростым.

Причиной стало его воинское звание офицера запаса. По словам футболиста, чиновники долго не хотели давать разрешение на отъезд, аргументируя это тем, что советский офицер не может работать в Западной Европе. Лишь после длительных согласований Блохина перевели в запас и разрешили завершить трансфер.

Сегодня подобная история кажется невероятной, но в последние годы существования СССР даже футбольные легенды оставались заложниками государственной системы.

Какие главные достижения Блохина?

Несмотря на все преграды, Блохин стал одним из величайших футболистов в истории Украины. В 1975 году он первым среди украинцев получил "Золотой мяч" – самую престижную индивидуальную награду европейского футбола. В том сезоне Динамо выиграло Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а сам форвард опередил в голосовании Франца Беккенбауэра и Йогана Кройффа.

В составе киевского клуба Блохин провел 578 матчей, забил 265 голов и стал одним из главных символов "бело-синих". Его рекорды и достижения остаются ориентиром для нескольких поколений украинских футболистов.

История Блохина доказывает: даже статус мировой звезды не гарантировал свободы в СССР. Но несмотря на все преграды он сумел стать первым украинцем, который покорил футбольную Европу и навсегда вписал свое имя в историю игры. Уже во времена независимой Украины Олег Блохин стал единственным тренером, который смог вывести сборную Украины на чемпионат мира по футболу и выйти в четвертьфинал Мундиаля-2006.