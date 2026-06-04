Ім'я Олега Блохіна давно стало символом українського футболу. Втім, за блискучою кар'єрою володаря "Золотого м'яча" приховується чимало історій, які добре показують абсурди радянської системи та шлях легенди до світового визнання, передає 24 Канал.

Дивіться також З ким живе Олег Блохін після розлучення з Іриною Дерюгіною

Як карали Блохіна за відсутність голів?

Навіть статус одного з найкращих футболістів Європи не захищав Блохіна від радянської бюрократії. Легендарний нападник розповідав, що його двічі позбавляли звання заслуженого майстра спорту СРСР через нібито недостатню результативність у матчах за збірну.

За словами Блохіна, керівники та тренери скаржилися спортивному начальству, що форвард перестав забивати. Одного разу це сталося після тримісячної безгольової серії у збірній, хоча команда проводила лише один матч на місяць. Згодом звання йому повертали, однак сам факт такого покарання став яскравим прикладом радянських реалій.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Особливо дивно це виглядає на тлі його досягнень. Блохін залишається найкращим бомбардиром та рекордсменом за кількістю матчів у складі збірної СРСР, забивши 42 голи у 112 поєдинках.

Через офіцерське звання ледь не зірвався трансфер в Австрію

Наприкінці кар'єри Блохін отримав можливість пограти за кордоном. У 1988 році він перейшов із київського Динамо до австрійського Форвертса, але виїзд із Радянського Союзу виявився непростим.

Причиною стало його військове звання офіцера запасу. За словами футболіста, чиновники довго не хотіли давати дозвіл на від'їзд, аргументуючи це тим, що радянський офіцер не може працювати в Західній Європі. Лише після тривалих погоджень Блохіна перевели в запас і дозволили завершити трансфер.

Сьогодні подібна історія здається неймовірною, але в останні роки існування СРСР навіть футбольні легенди залишалися заручниками державної системи.

Які головні досягнення Блохіна?

Попри всі перепони, Блохін став одним із найвидатніших футболістів в історії України. У 1975 році він першим серед українців здобув "Золотий м'яч" – найпрестижнішу індивідуальну нагороду європейського футболу. Того сезону Динамо виграло Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА, а сам форвард випередив у голосуванні Франца Беккенбауера та Йогана Кройффа.

У складі київського клубу Блохін провів 578 матчів, забив 265 голів і став одним із головних символів "біло-синіх". Його рекорди та досягнення залишаються орієнтиром для кількох поколінь українських футболістів.

Історія Блохіна доводить: навіть статус світової зірки не гарантував свободи в СРСР. Але попри всі перепони він зумів стати першим українцем, який підкорив футбольну Європу та назавжди вписав своє ім'я в історію гри. Вже за часів незалежної України Олег Блохін став єдиним тренером, який зміг вивести збірну України на чемпіонат світу з футболу і вийти до чвертьфіналу Мундіалю-2006.