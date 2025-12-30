Блохин спрогнозировал, получит ли Украина четвертого обладателя "Золотого мяча"

Знаменитый Олег Блохин навеки вписал свое имя в историю, став первым обладателем "Золотого мяча" среди украинцев. С тех пор еще двум представителям нашего государства удавалось получить почетный трофей.

После Олега Блохина победителями опроса France Football становились Игорь Беланов и Андрей Шевченко. Легендарный нападающий "бело-синих" поделился мнением, стоит ли украинским болельщикам ожидать четвертого обладателя "Золотого мяча", сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток FootballHub.

Читайте также "Подумал, что это новогодняя шутка": как Блохин узнал о получении "Золотого мяча"

Будет ли в Украине четвертый обладатель "Золотого мяча"?

Блохин считает, что украинские футболисты должны ставить перед собой самые высокие цели. Только в таком случае есть шанс на получение "Золотого мяча".

Никогда не говори никогда. Но если ставить перед собой цель выиграть чемпионат Украины или Кубок Украины, играя только с украинскими командами, то "Золотой мяч" будет трудно получить,

– заявил Блохин.

Знаменитый форвард добавил, что игрокам необходимо показывать свой уровень в матчах с лидерами мирового футбола – против Ювентуса, Барселоны и Бавария. Кроме того, для получения ЗМ необходимо успешно играть за сборную Украины.

Ранее мы рассказывали, как в детстве выглядел Олег Блохин. В сети опубликовали архивные фото легенды.

Кто и когда из украинцев становился обладателем "Золотого мяча"?