Легендарный футболист Олег Блохин болезненно воспринимает игнорирование его достижений со стороны современных футболистов. Он считает, что тренеры должны учить детей на примерах его матчей.

Звезда украинского футбола Олег Блохин дал большое интервью отечественным журналистам Игорю Цыганику и Виктору Вацко.. Легенда Динамо рассказал о времени пребывания во главе сборной, сообщает 24 Канал.

Что Блохин думает о молодежи?

Среди прочего бывший тренер сборной Украины высказался и о современном поколении футболистов. Олег Владимирович пожаловался, что игроков не учат в футбол на примере его матчей или других выдающихся игроков его времени.

И пацаны сейчас ходят, говорят "Месси" и "Роналду". Они не помнят Блохина. Шевченко еще может вспомнят, а Беланова кто помнит? Об этом должны детские тренеры рассказывать и показывать. Вот в Динамо Киев три обладателя "Золотого мяча". Сажайте ребят из академии и показывайте моменты какие-то, учите. А они все желают поехать заграницу, учат английский язык и хотят в Англию. А чего не играют? Потому что в Англию хотят,

– высказался Блохин.

К слову, сегодня, 25 сентября, Игорь Беланов отмечает свое 65-летие, с чем его поздравила УАФ. Легенда Динамо становился вице-чемпионом Европы со сборной СССР и получал Золотой мяч в 1986 году.

