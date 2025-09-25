Звезда украинского футбола Олег Блохин дал большое интервью отечественным журналистам Игорю Цыганику и Виктору Вацко.. Легенда Динамо рассказал о времени пребывания во главе сборной, сообщает 24 Канал.
Что Блохин думает о молодежи?
Среди прочего бывший тренер сборной Украины высказался и о современном поколении футболистов. Олег Владимирович пожаловался, что игроков не учат в футбол на примере его матчей или других выдающихся игроков его времени.
И пацаны сейчас ходят, говорят "Месси" и "Роналду". Они не помнят Блохина. Шевченко еще может вспомнят, а Беланова кто помнит? Об этом должны детские тренеры рассказывать и показывать. Вот в Динамо Киев три обладателя "Золотого мяча". Сажайте ребят из академии и показывайте моменты какие-то, учите. А они все желают поехать заграницу, учат английский язык и хотят в Англию. А чего не играют? Потому что в Англию хотят,
– высказался Блохин.
К слову, сегодня, 25 сентября, Игорь Беланов отмечает свое 65-летие, с чем его поздравила УАФ. Легенда Динамо становился вице-чемпионом Европы со сборной СССР и получал Золотой мяч в 1986 году.
Чем запомнился Олег Блохин
- Олег Владимирович провел яркую карьеру в киевском Динамо. По данным Transfermarkt с 1969 по 1988 годы нападающий провел 578 матчей за киевлян, оформив 265 голов.
- Блохин до сих пор является лучшим бомбардиром в истории Динамо и сборной СССР. Футболисту удалось выиграть семь чемпионатов Советского Союза, а также два Кубка обладателей Кубков.
- Звездным временем Олега Владимировича стал Суперкубок УЕФА-1975. Форвард забил три гола в ворота Баварии и принес Динамо желанный трофей. В том же году Блохин получил "Золотой мяч".
- Уже в качестве тренера Блохин тренировал четыре клуба из Греции, ФК Москва, а также Черноморец, сборную Украины и Динамо.
- Национальную команду специалист сумел вывести в четвертьфинал чемпионата мира-2006. К слову, Блохин рассказал, почему покинул сборную Украины в 2007 году.