Звезда украинского футбола Олег Блохин дал большое интервью отечественным журналистам Игорю Цыганику и Виктору Вацко.. Легенда Динамо рассказал о времени пребывания во главе сборной, сообщает 24 Канал.

Что Блохин думает о молодежи?

Среди прочего бывший тренер сборной Украины высказался и о современном поколении футболистов. Олег Владимирович пожаловался, что игроков не учат в футбол на примере его матчей или других выдающихся игроков его времени.

И пацаны сейчас ходят, говорят "Месси" и "Роналду". Они не помнят Блохина. Шевченко еще может вспомнят, а Беланова кто помнит? Об этом должны детские тренеры рассказывать и показывать. Вот в Динамо Киев три обладателя "Золотого мяча". Сажайте ребят из академии и показывайте моменты какие-то, учите. А они все желают поехать заграницу, учат английский язык и хотят в Англию. А чего не играют? Потому что в Англию хотят,

– высказался Блохин.

К слову, сегодня, 25 сентября, Игорь Беланов отмечает свое 65-летие, с чем его поздравила УАФ. Легенда Динамо становился вице-чемпионом Европы со сборной СССР и получал Золотой мяч в 1986 году.

