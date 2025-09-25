Зірка українського футболу Олег Блохін дав велике інтерв'ю журналістам Ігорю Циганику та Віктору Вацку. Легенда Динамо розповів про час перебування на чолі збірної, повідомляє 24 Канал.

Що Блохін думає про молодь?

Серед іншого колишній тренер збірної України висловився і про сучасне покоління футболістів. Олег Володимирович поскаржився, що гравців не вчать у футбол на прикладі його матчів чи інших видатних гравців його часу.

Та пацани зараз ходять, говорять "Мессі" та "Роналду". Вони не пам'ятають Блохіна. Шевченка ще може згадають, а Бєланова хто пам'ятає? Про це мають дитячі тренери розповідати та показувати. Ось у Динамо Київ три володарі "Золотого м'яча". Садіть хлопців з академії та показуйте моменти якісь, вчіть. А вони все бажають поїхати закордон, вчать англійську мову та хочуть в Англію. А чого не грають? Бо в Англію хочуть,

– висловився Блохін.

До слова, сьогодні, 25 вересня, Ігор Бєланов відзначає своє 65-річчя, з чим його привітала УАФ. Легенда Динамо ставав віцечемпіоном Європи зі збірною СРСР та здобував Золотий м'яч у 1986 році.

Чим запам'ятався Олег Блохін