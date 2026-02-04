Украинские спортсмены начнут выступления на Олимпиаде еще до официального открытия

В пятницу, 6 февраля, начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 22 февраля.

Их будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо. Еще до старта соревнований состоятся некоторые официальные мероприятия информирует 24 Канал.

Читайте также Швейцарская спортсменка на Олимпиаде расплакалась из-за Украины: что произошло

Когда Украина впервые выступит на Олимпиаде-2026?

В частности, квалификация керлинга начнется 4 февраля. Также в этот день первые украинские спортсмены продемонстрируют свои навыки.

Они примут участие в официальных тренировках. Откроет эту программу для нашей сборной Дмитрий Шепюк, информирует МОК.

Наш горнолыжник сделает это в 13:30 по киевскому времени. Также стартовый тренировочный заезд проведут саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач (21:30).

Первые же соревнования для "сине-желтых" начнутся 7 октября. Екатерина Коцар в 11:30 стартует в квалификации фристайла.

Справка. В целом Украину на Олимпийских играх-2026 представят 46 спортсменов. Такое же количество было и в Пекине-2022.

Отметим, что больше всего "сине-желтые" будут иметь представительства в биатлоне и санном спорте (по десять), а также во фристайле (девять).

Как Украина выступала ранее на зимних ОИ?