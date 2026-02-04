Украинские спортсмены начнут выступления на Олимпиаде еще до официального открытия
- Украинские спортсмены начнут выступления на Олимпиаде-2026 еще до открытия, это будут официальные тренировки.
- В целом Украину на Олимпийских играх-2026 представят 46 спортсменов, с крупнейшими командами в биатлоне, санном спорте и фристайле.
В пятницу, 6 февраля, начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 22 февраля.
Их будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо. Еще до старта соревнований состоятся некоторые официальные мероприятия информирует 24 Канал.
Когда Украина впервые выступит на Олимпиаде-2026?
В частности, квалификация керлинга начнется 4 февраля. Также в этот день первые украинские спортсмены продемонстрируют свои навыки.
Они примут участие в официальных тренировках. Откроет эту программу для нашей сборной Дмитрий Шепюк, информирует МОК.
Наш горнолыжник сделает это в 13:30 по киевскому времени. Также стартовый тренировочный заезд проведут саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач (21:30).
Первые же соревнования для "сине-желтых" начнутся 7 октября. Екатерина Коцар в 11:30 стартует в квалификации фристайла.
Справка. В целом Украину на Олимпийских играх-2026 представят 46 спортсменов. Такое же количество было и в Пекине-2022.
Отметим, что больше всего "сине-желтые" будут иметь представительства в биатлоне и санном спорте (по десять), а также во фристайле (девять).
Как Украина выступала ранее на зимних ОИ?
Впервые наша страна была представлена на Белой Олимпиаде в 1994 году. Тогда дебютную медаль для "сине-желтых" завоевала Валентина Цербе-Несина, а первое "золото" – Оксана Баюл.
В целом Украина имеет в своем активе пока девять наград: три "золота", одно "серебро" и пять "бронз". Ни одной медали наши спортсмены не завоевали на двух Играх – в 2002 и 2010 годах.
Самым успешным видом спорта является биатлон (5 медалей). Еще по две награды украинцы выиграли во фристайле и фигурном катании.
Пока последним медалистом является Александр Абраменко. Он стал чемпионом в 2018 году и добыл "серебро" в Пекине-2022.