Украинский атлет рассказал об угрозах от МОК перед Олимпиадой
- Украинский олимпиец Владислав Гераскевич получил предупреждение от МОК относительно возможных антивоенных акций на Олимпиаде в Италии.
- Гераскевич подал петицию о санкциях против российских спортсменов и ранее выражал протест на Олимпиаде в Пекине.
Украинский олимпиец Владислав Гераскевич будет нести флаг нашего государства на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Он сообщил об угрозах, которые поступили ему от Международного олимпийского комитета.
Скелетонист сообщил "Главкому", что получал обращения от МОК. Обращения касались возможных акций протеста украинских спортсменов на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Смотрите также Впервые в истории Украины: Гераскевич с рекордом попал в топ-5 на ЧМ-2025 по скелетону
Что рассказал Гераскевич об угрозах перед Олимпиадой?
По словам Гераскевича, из-за протестов юниорской сборной Украины на соревнованиях в Инсбруке он получил обращение от представителей Международного олимпийского комитета. В организации просили воздержаться от проведения любых антивоенных акций во время Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
К нам обращались (из МОК – 24 Канал) после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали, просили за Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию,
– отметил Гераскевич.
Что известно о допуске россиян к соревнованиям?
Недавно Гераскевич подал в Кабинет Министров петицию о введении персональных санкций против российских спортсменов.
На данный момент участие в Зимних Олимпийских играх подтвердили 20 спортсменов (13 из России и 7 из Беларуси), которые будут выступать под нейтральным статусом.
Российский контингент на Играх будет значительно меньше по сравнению с допуском под флагом России: в Пекине-2022 их было более 200 спортсменов, а теперь только 13 в нейтральном статусе.
Россиян не будет в командных видах спорта, и они не будут участвовать в торжественном параде открытия.
Российских спортсменов в скелетоне не допустили к участию в Олимпийских играх-2026. Соответствующее решение приняла Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), которая на конгрессе проголосовала против участия атлетов из России даже в нейтральном статусе.
Также россияне не будут соревноваться в биатлоне, поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает их к своим стартам, что делает невозможным олимпийскую квалификацию.
Ограничения сохраняются и в санном спорте, где федерация не предоставила российским спортсменам доступа к отборочным соревнованиям.
В то же время в ряде индивидуальных видов спорта россияне получили разрешение на участие в нейтральном статусе. Речь идет, в частности, о фигурном катании, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки и горнолыжный спорт – при условии прохождения проверки МОК и отсутствия публичной поддержки войны против Украины.