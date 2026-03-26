Решение стало одним из самых громких в мировом спорте за последние годы и завершило длительную дискуссию о равенстве в женских соревнованиях. В МОК заявили, что новые ограничения призваны защитить женскую категорию на самом высоком уровне, пишет The Guardian.

Что именно решил МОК?

Международный олимпийский комитет ввел новую политику допуска к женским соревнованиям, по которой участвовать в них смогут только спортсменки, определенные как биологические женщины.

Для подтверждения пола планируют использовать одноразовый генетический тест на наличие гена SRY, который связан с мужским биологическим развитием.

Новые правила начнут действовать с летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и будут распространяться на все виды спорта, входящие в программу Игр.

Почему приняли такое решение?

В МОК объяснили, что изменения основываются на научных исследованиях, которые свидетельствуют: после мужского пубертата у спортсменов могут сохраняться физические преимущества даже после гормональной терапии.

Именно это, по словам представителей организации, создает риски для честной конкуренции и безопасности в женском спорте, особенно в силовых и контактных дисциплинах.

В то же время в МОК подчеркнули, что решение не направлено против трансгендерных людей и касается только элитного спорта, тогда как на любительские соревнования новые правила не распространяются.

Другие нововведения на Олимпиаде