Рішення стало одним із найгучніших у світовому спорті за останні роки та завершило тривалу дискусію про рівність у жіночих змаганнях. У МОК заявили, що нові обмеження покликані захистити жіночу категорію на найвищому рівні, пише The Guardian.

Що саме вирішив МОК?

Міжнародний олімпійський комітет запровадив нову політику допуску до жіночих змагань, за якою брати участь у них зможуть лише спортсменки, визначені як біологічні жінки.

Для підтвердження статі планують використовувати одноразовий генетичний тест на наявність гена SRY, який пов’язаний із чоловічим біологічним розвитком.

Нові правила почнуть діяти з літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі та поширюватимуться на всі види спорту, що входять до програми Ігор.

Чому ухвалили таке рішення?

У МОК пояснили, що зміни ґрунтуються на наукових дослідженнях, які свідчать: після чоловічого пубертату у спортсменів можуть зберігатися фізичні переваги навіть після гормональної терапії.

Саме це, за словами представників організації, створює ризики для чесної конкуренції та безпеки у жіночому спорті, особливо в силових і контактних дисциплінах.

Водночас у МОК підкреслили, що рішення не спрямоване проти трансгендерних людей і стосується лише елітного спорту, тоді як на аматорські змагання нові правила не поширюються.

