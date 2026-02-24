Титулована у минулому фігуристка прокоментувала виступ російських спортсменів на зимовій Олімпіаді-2026. Тарасова вважає, що офіційна таблиця результатів є несправедливою, інформує sovsport.
Що обурило Тарасову?
Тренерку залишилася незадоволена результатами суддівства на Олімпіаді-2026. За її словами, російський фігурист Петро Гуменник показав виступ, який заслуговував на медаль, але судді забрали у нього шанс опинитися на подіумі.
Тарасова підкреслила, що якщо враховувати рівень катання Гуменника, то Росія мала б не одну, а дві медалі на Іграх. Вона прямо звинуватила арбітрів у несправедливих оцінках, які, на її думку, вплинули на фінальний результат спортсмена.
Усі наші спортсмени, яким вдалося виступити – молодці. Для російських спортсменів це не було спортивним святом. Неможливо святкувати, коли все так. І це ганьба для талановитих спортсменів, яким не дали можливості проявити себе. Тільки одна медаль? У нас вона не одна, їх дві. Тому що Петю Гуменника просто пограбували. Вони просто взяли і вкрали медаль. Спочатку його прибили, а потім пограбували,
– додала Тарасова.
Результати нейтральних атлетів на Іграх
У підсумковій таблиці результатів російська команда офіційно здобула лише одну медаль: срібло скі-альпініста Нікіти Філліпова. Інших нагород серед спортсменів у нейтральному статусі не було.
Гуменник же завершив турнір одиночного фігурного катання на шостому місці, набравши загалом значну кількість балів, але поза медальним подіумом.
Росіяни на Олімпіаді-2026
- Хоча офіційна російська команда не представлена як держава, МОК допустив "нейтральних" російських і білоруських спортсменів на Ігри. Це додало напруги навколо участі представників країни-агресора у змаганнях.
- Російські спортсмени були присутні на Олімпіаді у складі інших збірних. У Грузії таких більша половина команди.
- Лижниця Єлизавета Хлусович, яка несла прапор Молдови на Олімпіаді-2026, підтримує Путіна і пропагує війну в Україні.