Россия на зимних Олимпийских играх-2026: будут ли представители страны-агрессора на соревнованиях

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянском Милане. Участие в соревнованиях примут атлеты из почти сотни стран мира.

Среди них есть и Украина, которая направит в Милан 46 атлетов в 11-ти видах спорта. До последнего оставалось непонятным участие России в соревнованиях, сообщает 24 Канал.

Будут ли россияне на зимней Олимпиаде?

К сожалению, Международный олимпийский комитет не поддерживает позицию Украины о полном отстранении представителей страны-агрессора. Но при этом организация ограничивает участие россиян.

К примеру, в командных видах спорта Россия имеет безусловную дисквалификацию. Поэтому, например, на хоккейном турнире команды из страны-террористки не будет.

Зато в индивидуальных видах спорта МОК позволяет россиянам соревноваться на Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены из России не смогут представлять свои национальные флаги и гимны.

Какие условия для россиян и белорусов?

В конце концов для участия в зимней Олимпиаде россияне должны подтвердить свою неподдержку войны в Украине. Атлеты не должны быть привлечены к публичным высказываниям в поддержку режима Путина.

Кроме того, они не должны быть в военных структурах России. К сожалению, не всегда эти проверки достоверны, поэтому вероятность попадания любителей геноцида украинцев на Олимпийские игры остается.

Аналогичные правила действуют и в отношении спортсменов из Беларуси. Известно, что на зимних Олимпийских играх-2026 от этих двух стран-агрессорок будет только 20 спортсменов.

Семеро из них являются белорусами, 13 – россиянами. Этот процент является довольно незначительным на фоне общего количества атлетов, ведь зимняя Олимпиада в Милане примет рекордное количество спортсменов – около 3,5 тысяч.

Что известно об Украине на зимней Олимпиаде-2026?