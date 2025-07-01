Лучший бомбардир в истории сборной Франции возвращается в Европу: где будет играть Оливье Жиру
- Оливье Жиру подписал контракт с Лиллем.
- Соглашение будет действовать один сезон, трансфер состоялся на правах свободного агента.
Последние два сезона нападающий провел за океаном, где не остался без трофея. Теперь Жиру возвращается на Родину под занавес своей карьеры.
Летнее трансферное окно в футболе продолжает набирать обороты. Очередной громкий трансфер состоялся во Франции, куда вернулся легендарный местный игрок, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Лилля.
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Камбэк Жиру во Францию
Клуб с севера Франции объявил о подписании лучшего бомбардира в истории национальной команды Оливье Жиру. 38-летний форвард поставил подпись под соглашением на один сезон.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь у Жиру завершился контракт с Лос-Анджелесом. В составе Лилля Оливье должен заменить канадца Джонатана Дэвида.
В прошлом сезоне "доги" заняли пятое место в чемпионате Франции и квалифицировались в Лигу Европы. Для форварда Лилль станет уже девятым клубом в карьере. Ранее Жиру выступал за Гренобль, Истр, Тур, Монпелье, Арсенал, Челси, Милан и Лос-Анджелес.
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Оливье удалось выиграть 12 трофеев на клубном уровне, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы, а также чемпионаты Италии и Франции. Последние два сезона Жиру выступал в США, где выиграл с Лос-Анджелесом US Open Cup.
Кроме того, Оливье оформил 57 голов в 137 матчах за сборную Франции и выиграл с ней чемпионат мира и Лигу наций. Следить за всеми переходами трансферного окна-2025 можно в нашем отдельном материале.