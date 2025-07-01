Лучший бомбардир в истории сборной Франции возвращается в Европу: где будет играть Оливье Жиру

Последние два сезона нападающий провел за океаном, где не остался без трофея. Теперь Жиру возвращается на Родину под занавес своей карьеры.

Летнее трансферное окно в футболе продолжает набирать обороты. Очередной громкий трансфер состоялся во Франции, куда вернулся легендарный местный игрок, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Лилля.

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Камбэк Жиру во Францию

Клуб с севера Франции объявил о подписании лучшего бомбардира в истории национальной команды Оливье Жиру. 38-летний форвард поставил подпись под соглашением на один сезон.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь у Жиру завершился контракт с Лос-Анджелесом. В составе Лилля Оливье должен заменить канадца Джонатана Дэвида.

В прошлом сезоне "доги" заняли пятое место в чемпионате Франции и квалифицировались в Лигу Европы. Для форварда Лилль станет уже девятым клубом в карьере. Ранее Жиру выступал за Гренобль, Истр, Тур, Монпелье, Арсенал, Челси, Милан и Лос-Анджелес.

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Оливье удалось выиграть 12 трофеев на клубном уровне, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы, а также чемпионаты Италии и Франции. Последние два сезона Жиру выступал в США, где выиграл с Лос-Анджелесом US Open Cup.

Кроме того, Оливье оформил 57 голов в 137 матчах за сборную Франции и выиграл с ней чемпионат мира и Лигу наций. Следить за всеми переходами трансферного окна-2025 можно в нашем отдельном материале.