Літнє трансферне вікно у футболі продовжує набирати обертів. Черговий гучний трансфер відбувся у Франції, куди повернувся легендарний місцевий гравець, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Лілля.

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Камбек Жиру до Франції

Клуб з півночі Франції оголосив про підписання найкращого бомбардира в історії національної команди Олів'є Жиру. 38-річний форвард поставив підпис під угодою на один сезон.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, адже у Жиру завершився контракт із Лос-Анджелесом. У складі Лілля Олів'є має замінити канадійця Джонатана Девіда.

Минулого сезону "доги" посіли п'яте місце в чемпіонаті Франції та кваліфікувались у Лігу Європи. Для форварда Лілль стане вже дев'ятим клубом в кар'єрі. Раніше Жиру виступав за Гренобль, Істр, Тур, Монпельє, Арсенал, Челсі, Мілан та Лос-Анджелес.

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Олів'є вдалось виграти 12 трофеїв на клубному рівні, в тому числі Лігу чемпіонів, Лігу Європи, а також чемпіонати Італії та Франції. Останні два сезони Жиру виступав у США, де виграв з Лос-Анджелесом US Open Cup.

Крім того, Олів'є оформив 57 голів у 137 матчах за збірну Франції та виграв із нею чемпіонат світу та Лігу націй. Слідкувати за всіма переходами трансферного вікна-2025 можна в нашому окремому матеріалі.