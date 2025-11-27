Динамо летит в пропасть: чего ждать от киевлян в матче Лиги конференций против Омонии

Соперником команды Александра Шовковского станет вице-чемпион страны Омония. Это уже вторая встреча с киприотами для Динамо в этом сезоне, сообщает 24 Канал.

Есть ли шансы у Динамо?

В квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" попали на Пафос и без шансов уступили ему (0:1, 0:2). Да и вообще состояние Динамо в последнее время является крайне неутешительным.

Киевляне умудрились проиграть аж три матча подряд в УПЛ, чего с ними не было за всю историю. В целом же осенью на счету Динамо лишь одна победа в 9-ти играх чемпионата.

Однако в Лиге конференций еще не все потеряно, хоть старт и получился провальным для киевлян. После поражений от Кристал Пэлас и Самсунспора Динамо разгромило Зриньски (6:0) и запрыгнуло на 24 место.

Именно оно является последним в турнирной таблице Лиги конференций, которое может дать путевку в плей-офф. Что же касается Омонии, то она идет ниже (29-я) с двумя очками в активе.

Прогноз букмекера

Проте саме представник Кіпра вважається фаворитом матчу по лінії betking. Перемога Омонії оцінюється у 2,22, тоді як Динамо – аж 3,20. На нічию виставлений коефіцієнт 3,60.

При цьому експерти вірять, що забити вдасться обом командам. Така подія оцінена у 1,75, тоді як ймовірність кліншиту від однієї з команд становить 2,08.

*Коефіцієнти подані станом на 00:36 27.11.2025

