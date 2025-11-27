Динамо летить у прірву: чого чекати від киян у матчі Ліги конференцій проти Омонії

Суперником команди Олександра Шовковського стане віцечемпіон країни Омонія. Це вже друга зустріч із кіпріотами для Динамо цього сезону, повідомляє 24 Канал.

До теми "Довкола одні вороги": стало відомо, чи піде Шовковський у відставку з поста тренера Динамо

Чи є шанси у Динамо?

У кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" потрапили на Пафос та без шансів поступились йому (0:1, 0:2). Та і загалом стан Динамо останнім часом є вкрай невтішним.

Кияни примудрились програти аж три матчі поспіль в УПЛ, чого з ними не було за всю історію. Загалом же восени на рахунку Динамо лише одна перемога у 9-ти іграх чемпіонату.

Проте в Лізі конференцій ще не все втрачено, хоч старт і вийшов провальним для киян. Після поразок від Крістал Пелес та Самсунспора Динамо розгромило Зріньски (6:0) та застрибнуло на 24 місце.

Саме воно є останнім у турнірній таблиці Ліги конференцій, яке може дати путівку до плей-оф. Що ж стосується Омонії, то вона йде нижче (29-та) з двома очками в активі.

Прогноз букмекера

Проте саме представник Кіпра вважається фаворитом матчу по лінії betking. Перемога Омонії оцінюється у 2,22, тоді як Динамо – аж 3,20. На нічию виставлений коефіцієнт 3,60.

При цьому експерти вірять, що забити вдасться обом командам. Така подія оцінена у 1,75, тоді як ймовірність кліншиту від однієї з команд становить 2,08.

*Коефіцієнти подані станом на 00:36 27.11.2025

