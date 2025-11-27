Динамо летить у прірву: чого чекати від киян у матчі Ліги конференцій проти Омонії

Суперником команди Олександра Шовковського стане віцечемпіон країни Омонія. Це вже друга зустріч із кіпріотами для Динамо цього сезону, повідомляє 24 Канал.
Чи є шанси у Динамо?
У кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" потрапили на Пафос та без шансів поступились йому (0:1, 0:2). Та і загалом стан Динамо останнім часом є вкрай невтішним.
Кияни примудрились програти аж три матчі поспіль в УПЛ, чого з ними не було за всю історію. Загалом же восени на рахунку Динамо лише одна перемога у 9-ти іграх чемпіонату.
Проте в Лізі конференцій ще не все втрачено, хоч старт і вийшов провальним для киян. Після поразок від Крістал Пелес та Самсунспора Динамо розгромило Зріньски (6:0) та застрибнуло на 24 місце.
Саме воно є останнім у турнірній таблиці Ліги конференцій, яке може дати путівку до плей-оф. Що ж стосується Омонії, то вона йде нижче (29-та) з двома очками в активі.
Прогноз букмекера
Проте саме представник Кіпра вважається фаворитом матчу по лінії betking. Перемога Омонії оцінюється у 2,22, тоді як Динамо – аж 3,20. На нічию виставлений коефіцієнт 3,60.
При цьому експерти вірять, що забити вдасться обом командам. Така подія оцінена у 1,75, тоді як ймовірність кліншиту від однієї з команд становить 2,08.
*Коефіцієнти подані станом на 00:36 27.11.2025
Як Динамо опинилось у кризі?
- "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- В підсумку підопічні Шовковського потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після Омонії на Динамо чекатимуть Фіорентина та Ноа.
- В УПЛ же кияни розчаровують ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти три матчі поспіль..
- В чемпіонаті України Динамо йде аж сьомим, відстаючи від лідера Шахтаря на 10 очок. Єдиною відрадою для "біло-синіх" можна назвати Кубок України, де команда вибила Шахтар в очній битві та кваліфікувалась у чвертьфінал.