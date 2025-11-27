Как Динамо оказалось в кризисе?

  • "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
  • В итоге подопечные Шовковского попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после Омонии Динамо будут ждать Фиорентина и Ноа.
  • В УПЛ же киевляне разочаровывают еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть три матча подряд..
  • В чемпионате Украины Динамо идет аж седьмым, отставая от лидера Шахтера на 10 очков. Единственной отрадой для "бело-синих" можно назвать Кубок Украины, где команда выбила Шахтер в очной битве и квалифицировалась в четвертьфинал.