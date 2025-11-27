Як Динамо опинилось у кризі?

  • "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
  • В підсумку підопічні Шовковського потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після Омонії на Динамо чекатимуть Фіорентина та Ноа.
  • В УПЛ же кияни розчаровують ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти три матчі поспіль..
  • В чемпіонаті України Динамо йде аж сьомим, відстаючи від лідера Шахтаря на 10 очок. Єдиною відрадою для "біло-синіх" можна назвати Кубок України, де команда вибила Шахтар в очній битві та кваліфікувалась у чвертьфінал.