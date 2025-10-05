Футболист сборной Украины забил дебютный гол в США: видео взятия ворот
- Украинский защитник Александр Сваток забил свой первый гол в МЛС за Остин во время матча против Сент-Луис Сити.
- Несмотря на гол Сватка, Остин потерпел поражение со счетом 1:3.
В ночь с 4 на 5 октября состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Остин дома принимал Сент-Луис Сити.
В составе хозяев в основе вышел украинский защитник Александр Сваток. Этот поединок стал особенным для него, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Остина.
Почему матч стал особенным для Сватка?
Уроженец Каменского впервые отметился голом в МЛС. Произошло это на 36-й минуте встречи.
31-летний футболист подключился к атаке Остина во время углового. Он головой замкнул навес после подачи Оуэна Вулффа.
Сваток забил гол в матче Остин – Сент-Луис Сити: смотрите видео
К слову. Этот гол не принес команде украинца положительного результата. Остин потерпел поражение со счетом 1:3.
Отметим, что накануне УАФ объявила заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии и Азербайджана. Александр Сваток также оказался в списке вызванных футболистов.
Напомним, что накануне еще один игрок "сине-желтых" отметился голом на клубном уровне. Владислав Ванат помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании, забив красивым ударом в ворота Валенсии.
Что известно о карьере Александра Сватка?
- Является воспитанником Днепра, где и начинал свою профессиональную карьеру.
- Также выступал за Волынь, Днепр-1, Зарю и Хайдук.
- В Остин перешел в июле 2024 года. Матч против Сент-Луис Сити стал 37-м для украинца в составе американского клуба и в нем он отметился в целом первым результативным действием.
- Сейчас команда Сватка занимает шестое место в турнирной таблице и в следующем туре будет иметь возможность гарантировать себе место в плей-офф.