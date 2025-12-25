Бедный разъяснил, почему ПСЖ должен решить ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым

Илья Забарный летом этого года присоединился к ПСЖ. При этом по одному из условий украинца Матвей Сафонов должен был покинуть французский клуб, но он до сих пор остается в команде.

Матвей Бедный прокомментировал ситуацию между украинским футболистом и россиянином в ПСЖ. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на L`Eqiupe.

Что сказал Бедный о Сафонове и Забарном?

Министр молодежи и спорта отметил, что не знает, что происходит в середине парижского клуба. Однако, по его мнению, они должны это уладить, ведь это некомфортно никому.

Руководство ПСЖ должно понять отношение наших игроков. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают,

– сказал Бедный.

Как пишет Le Parisien, что в ПСЖ понимают чувствительность темы отношений между Забарным и Сафоновым. Обоим футболистам посоветовали не появляться рядом друг с другом на тренировках и публичных мероприятиях.

Что известно об отношениях Забарного с Сафоновым?