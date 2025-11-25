"Вокруг одни враги": стало известно, уйдет ли Шовковский в отставку с поста тренера Динамо

Киевское Динамо продолжает проваливать сезон 2025 –2026. Из-за плохих результатов в УПЛ и еврокубках фанаты активно обсуждают возможную отставку Александра Шовковского.

Особенно этот вопрос обострился после трех поражений подряд в чемпионате. Однако пока сам тренер не планирует уходить в отставку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.

Уйдет ли Шовковский в отставку?

Известный журналист Виктор Вацко заверил, что Шовковский не рассматривает даже вариант добровольного ухода из Динамо. По данным источника, Александр не считает себя и свой штаб главным виновником в провале киевлян.

Со стороны Шовковского даже близко таких идей не возникает. Возникают мысли, что вокруг одни враги, что все желают только плохого ему, что подсиживают, плавят и так далее. Поэтому, имея такую информацию, я отставки Шовковского не ожидаю,

– рассказал Вацко.

Ранее ТаТоТаке сообщали, что президент Динамо также не планирует увольнять Шовковского в ближайшее время. Возможная отставка тренера может произойти разве что во время зимней паузы.

Справка. В этом сезоне Шовковский стал первым тренером в истории Динамо, который потерпел три поражения подряд в УПЛ. Команда проиграла Шахтеру, ЛНЗ и Колосу.

В то же время Владимир Зверов отмечает, что кредит доверия к Шовковскому существенно уменьшился. Напомним, что коуч возглавил Динамо в ноябре 2023 года и за это время провел 89 матчей. На его счету 52 победы, 20 ничьих и 17 поражений.

