"Довкола одні вороги": стало відомо, чи піде Шовковський у відставку з поста тренера Динамо

Київське Динамо продовжує провалювати сезон 2025 – 2026. Через погані результати в УПЛ та єврокубках фанати активно обговорюють можливу відставку Олександра Шовковського.

Особливо це питання загострилось після трьох поразок поспіль в чемпіонаті. Проте наразі сам тренер не планує йти у відставку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вацко on air.

До теми Маркевич розповів, як Динамо врятувати провальний сезон після серії поразок

Чи піде Шовковський у відставку?

Відомий журналіст Віктор Вацко запевнив, що Шовковський не розглядає навіть варіант добровільного відходу з Динамо. За даними джерела, Олександр не вважає себе та свій штаб головним винуватцем у провалі киян.

З боку Шовковського навіть близько таких ідей не виникає. Виникають думки, що довкола одні вороги, що всі бажають тільки поганого йому, що підсиджують, плавлять і так далі. Тому, маючи таку інформацію, я відставки Шовковського не очікую,

– розповів Вацко.

Раніше ТаТоТаке повідомляли, що президент Динамо також не планує звільняти Шовковського найближчим часом. Можлива відставка тренера може статися хіба що під час зимової паузи.

Довідка. Цього сезону Шовковський став першим тренером в історії Динамо, який зазнав трьох поразок поспіль в УПЛ. Команда програла Шахтарю, ЛНЗ та Колосу.

Водночас Володимир Звєров зазначає, що кредит довіри до Шовковського суттєво зменшився. Нагадаємо, що коуч очолив Динамо у листопаді 2023 року і за цей час провів 89 матчів. На його рахунку 52 перемоги, 20 нічиїх і 17 поразок.

Як Динамо грає у сезоні 2025 – 2026?