Массовый бойкот открытия Паралимпиады: уже 16 стран отказались от участия в церемонии
- 16 стран и Евросоюз бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России и Беларуси с государственной символикой.
- МИД Украины благодарит партнеров за поддержку, подчеркивая, что бойкот является важным сигналом для международного спортивного сообщества.
Уже 16 стран и Евросоюз отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной стало решение допустить Россию и Беларусь с государственной символикой.
Массовый демарш стал реакцией на решение Международного паралимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам выступать под национальными флагами. В МИД Украины убеждены, что такой шаг подрывает международные усилия изоляции агрессора, сообщает 24 Канал.
Какие страны отказались от участия в церемонии?
О бойкоте открытия Паралимпийских игр уже заявили 16 государств и представители Европейского Союза. Среди тех, кто отказался от участия в церемонии, в частности Австралия и Франция.
Также совместное заявление с осуждением решения Международного паралимпийского комитета обнародовали Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция.
В МИД Украины отреагировали на ситуацию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что бойкот является важным сигналом для международного спортивного сообщества.
Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 – это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами. Благодарны партнерам за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву,
– добавил Сибига.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
- Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.