Массовый демарш стал реакцией на решение Международного паралимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам выступать под национальными флагами. В МИД Украины убеждены, что такой шаг подрывает международные усилия изоляции агрессора, сообщает 24 Канал.

Какие страны отказались от участия в церемонии?

О бойкоте открытия Паралимпийских игр уже заявили 16 государств и представители Европейского Союза. Среди тех, кто отказался от участия в церемонии, в частности Австралия и Франция.

Также совместное заявление с осуждением решения Международного паралимпийского комитета обнародовали Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция.

В МИД Украины отреагировали на ситуацию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что бойкот является важным сигналом для международного спортивного сообщества.

Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 – это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами. Благодарны партнерам за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву,

– добавил Сибига.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?