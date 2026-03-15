Украина бойкотировала финальное шоу: как прошла церемония закрытия Паралимпиады

В воскресенье, 15 марта, в Италии официально завершились зимние Паралимпийские игры-2026. Церемония закрытия собрала спортсменов со всего мира и подытожила десять дней напряженной борьбы.

Финальное шоу состоялось в Кортина-д'Ампеццо на исторической арене, которая имеет символическое значение для зимнего спорта. Украинская делегация бойкотировала церемонию закрытия, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бунт на Паралимпиаде-2026: чемпионка мира из Чехии демонстративно выступила против россиян

Как проходила церемония закрытия Паралимпийских игр?

Во время шоу организаторы подвели итоги Паралимпиады и поблагодарили спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях.

Культурная программа была посвящена итальянской культуре и красоте регионов Милана и Кортины. За творческий замысел отвечал художественный руководитель Анджело Бонелло, а сама церемония получила название "Italian Souvenier".

Во время протокольной части на сцену вышли представители городов-организаторов, руководство Международного паралимпийского комитета и делегация будущих хозяев Игр-2030 во Французских Альпах. Именно тогда состоялась традиционная передача флага следующим организаторам.

На арену также вышли спортсмены разных стран, которые вместе отметили завершение Игр после десяти дней соревнований в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Украинская команда бойкотировала церемонию закрытия, как и другие официальные мероприятия на этих Играх, из-за присутствия россиян и белорусов, которым разрешили выступать со своими флагами. Последние приняли участие в параде стран-участниц.



Россияне на церемонии закрытия Паралимпиады-2026/Фото Getty Images

Кульминацией вечера стало угасание паралимпийского огня, что символично поставило точку в Играх-2026. После этого эстафету официально передали следующей столице зимних Паралимпийских игр – Французским Альпам, которые примут турнир в 2030 году.

Как Украина выступила на Паралимпиаде-2026?