Украина бойкотировала финальное шоу: как прошла церемония закрытия Паралимпиады
- Украинская делегация бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия россиян и белорусов.
- Украинские спортсмены завоевали 19 медалей, среди которых 3 золотые, и заняли 7 место в медальном зачете.
В воскресенье, 15 марта, в Италии официально завершились зимние Паралимпийские игры-2026. Церемония закрытия собрала спортсменов со всего мира и подытожила десять дней напряженной борьбы.
Финальное шоу состоялось в Кортина-д'Ампеццо на исторической арене, которая имеет символическое значение для зимнего спорта. Украинская делегация бойкотировала церемонию закрытия, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Бунт на Паралимпиаде-2026: чемпионка мира из Чехии демонстративно выступила против россиян
Как проходила церемония закрытия Паралимпийских игр?
Во время шоу организаторы подвели итоги Паралимпиады и поблагодарили спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях.
Культурная программа была посвящена итальянской культуре и красоте регионов Милана и Кортины. За творческий замысел отвечал художественный руководитель Анджело Бонелло, а сама церемония получила название "Italian Souvenier".
Во время протокольной части на сцену вышли представители городов-организаторов, руководство Международного паралимпийского комитета и делегация будущих хозяев Игр-2030 во Французских Альпах. Именно тогда состоялась традиционная передача флага следующим организаторам.
На арену также вышли спортсмены разных стран, которые вместе отметили завершение Игр после десяти дней соревнований в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Украинская команда бойкотировала церемонию закрытия, как и другие официальные мероприятия на этих Играх, из-за присутствия россиян и белорусов, которым разрешили выступать со своими флагами. Последние приняли участие в параде стран-участниц.
Россияне на церемонии закрытия Паралимпиады-2026/Фото Getty Images
Кульминацией вечера стало угасание паралимпийского огня, что символично поставило точку в Играх-2026. После этого эстафету официально передали следующей столице зимних Паралимпийских игр – Французским Альпам, которые примут турнир в 2030 году.
Как Украина выступила на Паралимпиаде-2026?
- Наши спортсмены завоевали 19 медалей, из которых 3 золотые. Сине-желтые заняли 7 место в медальном зачете.
- По общему количеству наград Украина расположилась на третьем месте, уступив лишь Китаю и США.
- Александра Кононова стала самой титулованной паратлеткой с пятью медалями, а Павел Баль стал первым украинцем, который выиграл медали на зимних и летних Паралимпиадах.