Россиян будут вырезать из эфира Паралимпиады: в Госдуме – настоящая истерика

Польское телевидение планирует прерывать трансляции Паралимпиады-2026, когда в кадре будут появляться российские или белорусские спортсмены. В России уже назвали это "дискриминацией".

В Польше решили не показывать российских и белорусских спортсменов во время трансляций Паралимпийских игр 2026 года, информирует TVP Sport. Такое решение вызвало резкую реакцию представителей российских властей.

Какое решение принял польский вещатель?

Польская телекомпания Telewizja Polska заявила, что ее каналы будут прерывать трансляцию Паралимпиады каждый раз, когда в кадре будут появляться российские или белорусские спортсмены.

Вместо этого зрителям могут показывать другие кадры или специальную заставку. Таким образом вещатель не хочет транслировать участие представителей стран-агрессорок во время международных соревнований.

В России заговорили о дискриминации

На решение польского вещателя резко отреагировали в Госдуме России. Первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС заявил, что такие действия являются проявлением дискриминации.

В конце концов, все эти бойкоты, дискриминационные действия и другой негатив пойдут на свалку мировой истории. Но позор за людьми, которые принимают такие решения, сохранится,

– сказал Свищев.

Пока неизвестно, поддержат ли такую практику другие европейские вещатели во время трансляции Паралимпиады.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?