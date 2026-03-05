Укр Рус
Россиян будут вырезать из эфира Паралимпиады: в Госдуме – настоящая истерика
5 марта, 20:37
Россиян будут вырезать из эфира Паралимпиады: в Госдуме – настоящая истерика

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Польское телевидение планирует прерывать трансляции Паралимпиады-2026, когда будут появляться российские или белорусские спортсмены, что вызвало негативную реакцию в России.
  • В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК, но их допуск на Паралимпиаду-2026 вызвал критику из-за возможной пропаганды, связанной с участием бывших военных.

Польское телевидение планирует прерывать трансляции Паралимпиады-2026, когда в кадре будут появляться российские или белорусские спортсмены. В России уже назвали это "дискриминацией".

В Польше решили не показывать российских и белорусских спортсменов во время трансляций Паралимпийских игр 2026 года, информирует TVP Sport. Такое решение вызвало резкую реакцию представителей российских властей.

Какое решение принял польский вещатель?

Польская телекомпания Telewizja Polska заявила, что ее каналы будут прерывать трансляцию Паралимпиады каждый раз, когда в кадре будут появляться российские или белорусские спортсмены.

Вместо этого зрителям могут показывать другие кадры или специальную заставку. Таким образом вещатель не хочет транслировать участие представителей стран-агрессорок во время международных соревнований.

В России заговорили о дискриминации

На решение польского вещателя резко отреагировали в Госдуме России. Первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС заявил, что такие действия являются проявлением дискриминации.

В конце концов, все эти бойкоты, дискриминационные действия и другой негатив пойдут на свалку мировой истории. Но позор за людьми, которые принимают такие решения, сохранится, 
– сказал Свищев.

Пока неизвестно, поддержат ли такую практику другие европейские вещатели во время трансляции Паралимпиады.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?

  • В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
  • Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
  • Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.