Администрация Трампа поддержала допуск российских спортсменов к Паралимпиаде-2026

Спецпредставитель президента США Паоло Замполли выступил за возвращение России в международный спорт, несмотря на войну с Украиной. Это решение уже вызвало споры среди союзников и спортивных организаций.

Администрация Дональда Трампа поддержала допуск российских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры-2026 после многих лет изоляции. Такой шаг вызвал волну критики и опасений, что это легитимизирует агрессора на международном уровне, информирует The New York Times.

Смотрите также Бойкот Украиной открытия Паралимпиады вызвал истерику у россиян

Как в администрации Трампа объяснили это решение?

Спецпредставитель президента США считает, что возвращение России к международным спортивным соревнованиям может стать элементом давления на Кремль и способствовать прекращению войны.

Я думаю, что спорт для всех,

– отметил Замполли.

Идея заключается в том, что интеграция России в мировой спорт создаст стимул для деэскалации. Это происходит на фоне более широких попыток Вашингтона искать новые подходы к дипломатии с Москвой, включая экономические и культурные инициативы.

Предложение администрации предусматривает, что российские команды и атлеты смогут возвращаться под свои флаги на соревнованиях, таких как чемпионаты мира и, потенциально, Олимпиады – даже тогда, когда война продолжается и восприятие России значительной частью международного сообщества остается крайне негативным.

Реакция мира: споры и протест

Такие инициативы уже вызвали резкую реакцию в международном спорте и политике. Например, Международный паралимпийский комитет недавно позволил россиянам появиться под своим национальным флагом на Паралимпийских играх 2026 года, что повлекло бойкот украинских представителей.

Как пишет AP, возвращение России к мировым турнирам может стать символической "легитимизацией" режима, который четыре года ведет полномасштабную войну против Украины.

Какие страны будут бойкотировать открытие Паралимпиады?